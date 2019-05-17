Координатор националистической организации "С14" Сергей Мазур считает организаторами покушения на себя криминальных авторитетов из черкасской банды "Торпеды" Александра Прудивуса и Игоря Плекана. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре "Украинских новостей".

Мазур утверждают, что МВД и полиция саботируют расследования дела о покушении и помогают обвиняемым избежать наказания. В частности, один из обвиняемых, Дмитрий Исаенко, уже сбежал в Россию, а остальные - Олег Акимов, Андрей Вирченко, Рустам Бадьянов и Андрей Павленко - вышли из-под стражи. При этом у них был изъят большой арсенал оружия, в частности, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Установлено, что все обвиняемые связаны с черкасской преступной группировкой "Торпеды", которая по заказу ФСБ России устраивала провокации в Украине. "Наверное, Арсену Авакову хочется, чтоб граната таки прилетела кому-нибудь из нас (С14)", - отметил в свою очередь глава "С14" Евгений Карась".

Учитывая саботаж полиции, координаторы организации решили обнародовать данные о заказчиках и организаторах покушения на Мазура. Так, организатором покушения активисты называют криминального авторитета Игоря Плекана (прозвище "Пуля"), который связан с главой банды "Торпеды" Александром Прудивусом. Также среди причастных к этому преступлению названы Олег Хроль, Игорь Хмель и Артем Забранский. "Мы точно уверены, что это был заказ ФСБ", - подчеркнул Мазур.

По его данным, летом 2018 года Плекан летал в Азербайджан, где получил 50-60 тыс. долларов для организации убийства координатора "С14". Активисты призывают полицию прекратить саботаж дела и задержать преступников.

Мазур показал фото подозреваемого в организации покушения Игоря Плекана Фото: ukranews.com

Так выглядела комната Мазура после взрыва гранаты Фото: facebook.com/serj.mazur

Отец Мазура после взрыва гранаты Фото: facebook.com/serj.mazur

Как сообщала "Страна", подозреваемый в покушении на координатора С14 Мазура Рустам Бадьянов во время суда перерезал себе вены.

Количество подозреваемых, взорвавших квартиру координатора С14 Мазура, увеличилось до 5 человек.

Напомним полиция расследует инцидент с Мазуром как покушение на убийство.