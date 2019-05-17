Президент США Дональд Трамп считает, что на границе между США и Мексикой необходимо установить металлический забор, окрашенный в черный цвет. Об этом в пятницу, 17 мая, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Сооружение должно состоять из стальных прутьев, окрашенных матовой черной краской, которая летом в пустынной местности американо-мексиканской границы будет сильно нагреваться, что помешает мигрантам перелезать через ограждение.

Фото: washingtonpost.com

Также президент США предложил своим помощникам сделать прутья забора заостренными, "наглядно описав, какие травмы могут получить люди, перебирающиеся через границу".

По его мнению, в проекте заграждения слишком много проходов, поэтому предлагает уменьшить их размер, отмечает The Washington Post.

Фото: washingtonpost.com

Первоначально, по задумке Трампа, на границе с Мексикой должна была появиться бетонная стена.

Президент очень активно участвует в проекте и часто меняет свои указания по нему, отмечают источники газеты.

Президент США несколько раз звонил бывшему министру внутренней безопасности США Кирстен Нильсен рано утром, чтобы обсудить проект стены, сообщают источники газеты. Также он неоднократно вызывал к себе главу инженерных войск армии Тодда Семонита, чтобы поделиться с ним своим мнением о заграждении.

Американский президент настаивает на ускорении строительства стены, отмечает газета. В то же время помощники Трампа неоднократно говорили ему, что возведение заграждения может занять годы.

В феврале 2019 года представители демпартии и республиканцы смогли договориться о выделении лишь $1,4 млрд на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, в то время как по заявке требовалось $5,7 млрд. В результате Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение и обеспечил $2,5 млрд дополнительных средств из оборонного бюджета на строительство стены.

Во время предвыборной кампании 2016 года он сказал сторонникам, что хочет, чтобы стена была "большой и красивой" и продолжает придерживаться этим критериям.

Как сообщала "Страна", в МИД Франции сообщили, что миру грозит глобальный хаос.

Отметим, что Трамп коротко объяснил, как собирается изменить миграционную систему США.