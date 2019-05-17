Певица Maruv презентовала новый очень смелый клип, в котором танцоры в откровенных нарядах танцуют не менее откровенные танцы на металлической конструкции, которую используют в качестве пилона. Клип, в котором певица представлена в образе короткостриженной блондинки, опубликован на ее YouTube-канале.

Композиция Mon Amour, на которую снят клип, записана вместе со швейцарским диджеем Mosimann. В клипе сначала ноги певицы обуты в специальные туфли на платформе для танца на пилоне (стрипы), затем Maruv меняет их на пуанты.

Клип получился достаточно "горячим" с обилием откровенных движений и сцен. Также в кадр попадает страстный поцелуй героев.

Ранее "Страна" писала о том, что Maruv опубликовала отпускное видео из Дубая.

Также мы сообщали, что Maruv выпустила развратный и кровавый клип на хит Siren Song.