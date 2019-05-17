Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа. Об этом "Стране" сообщают источники.

Первый этап инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде.

После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.

И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.

Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет, сообщил источник.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил "Стране" эту информацию. "Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета", - сказал Дмитрий Разумков.

И уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.

По информации "Страны", решение отказаться от вечерних празднований обусловлено сжатыми сроками, оставленными на подготовку, сложностью с арендой помещения, а также неясностью в списке гостей, которых нужно и можно пригласить на мероприятие подобного статуса.

"Одного не пригласишь - обидится. Второго позовешь - начнут судачить. Третий не явится демонстративно. Четвертый банально не долетит (не доедет, потому что рабочий день)", - рассказывает источник "Страны".

Другой источник говорит, что одной из возможных фишек станет то, что Зеленский с инаугурации отправится на работу пешком.

Ранее стало известно, что народные депутаты ушли на 10-дневный перерыв и соберутся только на инаугурацию.

Напомним, впервые в истории Украины президента инаугурируют сразу две женщины.