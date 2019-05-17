Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, как и предполагалось ранее, освобожден от выполнения своих непосредственных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Утром в пятницу, 17 мая, 51-летний специалист встретился с руководством клуба и стороны приняли решение прекратить сотрудничество. Возможно, руководство "старой синьоры" недовольно выступлениями "Юве" в ЛЧ.

В субботу, 18 мая, Аллегри и президент "бьянко-нери" Андреа Аньелли проведут пресс-конференцию, на которой подробно расскажут о причинах такого решения и дальнейших планах клуба.

Аллегри возглавил клуб в 2014 году и выиграл с пять чемпионств кряду. Кроме того, тренер привел команду к четырем победам в Кубке Италии и двум Суперкубкам. Также в этот период "Ювентус" дважды играл в финалах Лиги чемпионов, но проиграл в 2015 году "Барселоне" (1:3) и 2016-м - мадридскому "Реалу" (1:4).

Массимилиано Аллегри. Фото: lastampa.it

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