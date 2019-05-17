Президент РФ Владимир Путин назвал лазерное оружие боевым потенциалом российской армии в этом веке. Об этом он сказал на совещании с руководством Минобороны России и руководителей предприятий оборонного комплекса, передает ТАСС.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах", - сказал Путин.

Он добавил, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. По его словам, своевременная реализация таких видов оружия крайне важна, потому что именно они в ближайшие десятилетия, "практически на весь ХХI век" определят боевой потенциал российской армии и флота.

Также Путин отметил необходимость реализации программы "Перспективная морская электроэнергетика" и подчеркнул, что в все эти наработки будут использованы. Кроме того он поручил рассмотреть результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Напомним, что эксперт предложил Украине тайно установить на границе с Россией ядерные мины.

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