20 мая состоится инаугурация президента Владимира Зеленского. Он принесет присягу народу с трибуны Верховной Рады. После этого ему вручат удостоверение президента Украины и символы власти - булаву, печать, штандарт и колар (мужское украшение в виде колье). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Рада", а также на всех ведущих украинских телеканалах.

Наблюдать за церемонией в парламенте будут депутаты, высокопоставленные гости и делегации из других стран. После в Мариинском дворце запланирована череда дипломатических встреч нового президента с международными и титулованными гостями.

По составу прибывших можно судить о внешнеполитических настроениях в разные годы. "Страна" собрала информацию о том, кто приедет на инаугурацию Зеленского, которая состоится в ближайший понедельник.

Кто будет из соседей и стран СНГ

Россия. Владимир Путин не получал приглашение из Киева ни на каких уровнях. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А вот на вопрос, будет ли поздравлять Путин Зеленского с вступлением в должность, Песков не ответил. "Я не могу ответить на ваш вопрос. Это решение президента России", - сказал он журналистам.

Беларусь. Пока неизвестно, кто представит соседнее государство на инаугурации и будет ли вообще делегация из Минска. Но после того, как стали известны результаты выборов, президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с победой и сказал, что надеется на дальнейшие хорошие отношения между двумя странами.

Литва. В церемонии инаугурации примет участие президент Литвы Даля Грибаускайте. Сообщение о визите уже появилось на ее сайте. Грибаускайте отметила, что Украина – это близкая для Литвы страна.

"Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", - сказала президент Литвы перед поездкой в Украину.

Эстония. Этого соседа представит президент Керсти Кальюлайд.

Латвия. Эту балтийскую страну также представит ее президент - Раймондс Вейонис.

Польша. По состоянию на пятницу, 17 мая, в Польше еще не решили, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского. Об этом сказал польский посол Бартош Цихоцкий. Он отметил, что в Варшаве получили приглашения и работают над этим вопросом."Приглашения были на имя президента, главы и членов правительства. Мы работаем над этим", - сказал посол журналистам.

Венгрия. От этой страны на инаугурацию прибудет президент Янош Адер.

Румыния. Стало известно, что от Румынии приедет вице-премьер-министр по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал.

Молдова. От этого соседа в Украину прибудет премьер-министр Павел Филип.

Грузия. Ожидается прибытие президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Азербайджан. Страну представит глава парламента Октай Сабир оглу Асадов.

ЕС и НАТО

Германия. От ФРГ на инаугурацию Владимира Зеленского приедет бывший федеральный президент Кристиан Вульфф.

Франция. Париж в Киеве представит посол Франции Изабель Дюмон.

Хорватия. В Киев прибудет госсекретарь Министерства иностранных дел Здравка Бушич.

Греция. От Греции будет первый замминистра иностранных дел.

ЕС. Евросюз будет представлять вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Он является ключевой фигурой по вопросам энергетики в ЕС.

НАТО. Военный блок НАТО будет представлять помощник генсека Алехандро Алваргонзалес. Находясь в Киеве, посол Алваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО.

США и Канада

США. От США на инаугурации будут присутствовать спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, а также посол США в Германии Ричард Гренелл. При этом ранее глава МИД Украины Павел Климкин говорил, что в Киев может прибыть вице-президент США Майк Пенс, если ему позволит график. Также ходила информация, что это может быть и госсекретарь США Майк Помпео.

Канада. Эту страну представит министр обороны Харджит Сингх Саджан.

Азия, Ближний Восток, Африка

Япония. На инаугурацию в Киев прибудет член Палаты представителей парламента Кийохико Тояма, который будет спецпосланником премьер-министра Синдзо Абэ. В сообщении японского посольства в Украине говорится, что такое решение правительства страны восходящего солнца является знаком приветствия новому президенту Украины. "Правительство Японии надеется, что отправка специального посланника будет толчком для развития дружеских отношений с Украиной", – сообщили в посольстве.

Израиль. От израильской делегации будет посол Израиля в Украине Йоель Лион.

Кения. От этой африканской страны на инаугурации будет присутствовать министр иностранных дел Моника Джума.

Напомним, что ранее Петр Порошенко создал Оргкомитет по инаугурации своего преемника. "Страна" публиковала полный список членов Оргкомитета.

Также мы писали о том, что "Страна" узнала, как у Зеленского планируют провести инаугурацию.