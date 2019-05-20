Зачастую, когда мы едем в очередное путешествие, то стараемся заранее спланировать самые крупные расходы и оценить хотя бы приблизительно сумму, которую придется потратить на дорогу, отель, экскурсии и прочее. Также мы всегда берём с собой деньги про запас, которые, к сожалению, всегда тратим под ноль, а иногда даже просим близких выслать еще немного. Так куда же уходят деньги и что делать, чтобы тратить меньше в поездках? В этом вопросе разбирались представители проекта "Призова Варта".

"Первая и, наверное, самая главная проблема огромных трат - это то, что в отпуске мы склонны не обращать внимание на различные мелкие траты. Которые позже выливаются в круглые суммы. Дело в том, что как только в нашем кошельке оказываются иностранные деньги, человек по неопределенным причинам перестает воспринимать эти деньги всерьез", - говорят эксперты проекта "Призова Варта".

Куда именно улетают деньги?

Независимо от того, едете ли вы по пакетному туру или планируете все самостоятельно, вы обязательно будете тратить деньги на:

Мобильную связь (возможно и на интернет). Роуминг – это вещь очень недешевая.

Перекусы. Прогуливаясь по городу или лежа на пляже, так или иначе, но вы купите мороженое, воду или местный фаст-фуд.

Чаевые – водителю в такси, официанту, бармену, носильщику, та кому угодно.

Транспорт.

Банковские услуги.

Ну и куда же без сувениров.

Что делать?

Каждый раз, отправляясь в поездку, нужно спланировать свой бюджет на каждый день. Да, это сложно, но именно таким образом вы сможете уберечь себя от импульсивных трат. Старайтесь покупать местное у местных; не переплачивайте за товары, которые вам не особо нужны; прекратите торговаться из-за мелочей; не подавайте нищим и не скупайте сувенирный хлам на улицах. Вы можете следовать этим правилам, а можете придумать собственные. К примеру, не покупать все, что дороже 3 долларов. Главное - придерживаться системы.

Если система и правила не для вас…

Именно в поездках нам чаще всего хочется себя побаловать и забыть хоть на недельку о правилах и экономии. Наше отношение к деньгам меняется так быстро, что мы сами часто не успеваем это понять: все принципы отступают и мы начинаем метаться из крайности в крайность.

"Если вы не хотите себя ограничивать и экономия точно не о вас, то есть и другой вариант: думайте не о том, как можно потратить меньше денег в поездке, а о том, как можно заработать прямо в путешествии. Как именно это можно сделать мы также недавно рассказывали в статье "Как можно заработать в отпуске", - рассказали в "Призовой Варте".