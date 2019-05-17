Президент Петр Порошенко уволил своего советника, известного политтехнолога Олега Медведева. Об этом говорится в Указе главы государства № 185, размещенном на сайте главы государства.

Указ датирован еще 3 мая. Медведев исполнял обязанности внештатного советника. Во время предвыборной президентской кампании он был спикером штаба Порошенко. На должность советника президента он был назначен в июле 2017 года. До этого несколько лет считался одним из главных пиарщиков БЮТ и лично Юлии Тимошенко.

Олег Медведев

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Напомним, что советник Порошенко сообщил, что большинство замов АП подает в отставку.

Также мы писали о том, что Турчинов в ближайшее время подаст в отставку с поста секретаря СНБО.