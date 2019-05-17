В пятницу, 17 мая, в парламенте Украины завершили работу в режиме пленарных заседаний на текущей неделе. Вице-спикер Оксана Сыроид закрыла пятничное собрание. Об этом передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.

В течение 20-24 мая народные депутаты будут работать в комитетах комиссиях и фракциях. На очередное пленарное заседание Верховной Рады нардепы соберутся 28 мая.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 20 мая, впарламенте состоится торжественное заседание парламента по случаю приведения к присяге избранного президентом Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Игорь Коломойский начал собирать в Раде коалицию под Зеленского.