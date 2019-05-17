Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Италию для участия в судебном процессе по делу военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом глава МВД сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Участвую в заседании суда г. Павия в Италии в защиту несправедливо обвиненного в тяжком преступлении нашего гвардейца В. Маркива. Вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Баланом мы здесь для того, чтобы дать суду показания в защиту нашего парня, которые докажут его невиновность", - написал министр.

Фото: twitter.com/ @AvakovArsen

Напомним, Маркив был задержан летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья по обвинению в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, россиянина (уроженца Славянска) Андрея Миронова, которые погибли под минометным огнем 24 мая 2014 года в Донецкой области.

Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

Также мы сообщали, что Аваков написал письмо в Италию с просьбой "объективно судить" военного Маркива.