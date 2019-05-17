Партия "Батькивщина" готова вести переговоры с другими политическими силами о создании новой коалиции в Верховной Раде. Об этом заявил заместитель главы партии Сергей Власенко в кулуарах Верховной Рады, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы стратегически разделить взгляды "Батькивщины", мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226, то мы готовы говорить о создании коалиции", - сказал он.

По словам Власенко, объединение возможно вокруг идеологических вещей, "вокруг технического правительства, которое будет работать в переходный период". "Если мне скажут: давайте объединяться вокруг повышения тарифов, то я скажу "нет". Если вокруг уменьшения тарифов, то да. Если речь пойдет об объединении вокруг коррупции в Укроборонпроме, то мы этого делать не будем. Но если вокруг реформирования армии по стандартам НАТО, то конечно - да", - пояснил он.

Как сообщает "Украинская правда", фракция "Блок Петра Порошенко" готова участвовать в формировании новой коалиции в Верховной Раде этого созыва, но при определенных условиях. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко. "Если этот курс, который будет предложен депутатами от разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался "Блок Петра Порошенко", то может быть", - сказала она.

В "Батькивщине" считают, что выход из коалиции "Народного фронта" уменьшил бы вероятность досрочных выборов: "Указ о роспуске парламента уже более сомнительный, чем бы он был 2 дня назад". Заместитель Юлии Тимошенко в партии также посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому не быть таким, как предыдущий, и следить за чистотой юридических процедур.

Напомним, Юрий Бойко призвал как можно скорее разогнать Верховную Раду.

Как сообщала "Страна", украинский бизнесмен Игорь Коломойский начал собирать в Раде коалицию под Зеленского.