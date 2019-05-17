Сегодня в Киеве началось метеорологическое лето. Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднесуточная температура воздуха на пр. Науки с 13 мая превышает +15 градусов, что знаменует начало метеорологического лета. Итак метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, наконец закончилась. Она почти на неделю оказалась длительнее климатической нормы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позже - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

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