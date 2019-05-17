В США умерла знаменитая сердитая кошка Grumpy Cat по кличке Соус Тардар. Об этом в ее микроблоге в Twitter сообщили хозяева. Кошке было семь лет. "Некоторые дни сердитее других..." - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

"Несмотря на заботу со стороны лучших профессионалов и ее любящей семьи, Grumpy столкнулась с осложнениями из-за инфекции мочевыводящих путей",- говорится в сообщении и уточняется, что кошка скончалась в доме своей хозяйки Табаты Бундсен.

На аккаунт животного в Facebook подписано 8,5 млн человек, в Twitter - 1,5 млн, на канал в YouTube - 264 тысячи пользователей. В 2013 году животное получило интернет-награду "Мем года" от The Webby Awards, в 2015 году победило в категории "Лучшие животные", пишет РБК.

Кошка прославилась в 2012 году после публикации ее фотографии на форуме Reddit. Из-за сомнений пользователей, что снимок не был обработан в фотошопе, владельцы животного разместили ролик с ней на YouTube. Видео стали вирусными и принесли кошке известность.

Необычный вид кошки обусловлен специфическим прикусом, который мог быть вызван ее карликовостью. При этом кошка родилась от двух обычных животных смешанных пород.

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