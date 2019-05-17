Соломенский суд Киева отпустил под залог в 2 миллиона гривен директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, которого подозревают в незаконном завладении и растрате государственного имущества в рамках "дела с квартирами для Нацгвардии". Об этом сообщает Громадське.

Прокуроры отмечали риск бегства, сокрытия от следствия, давления на свидетелей и просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен.

Действия гендиректора "Укрбуда" квалифицировали по статье 191 УК как присвоение, растрату имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Действия оценщика по этой же статье и по статье 27 УК о содействии преступления. Статья 191 предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Адвокаты подозреваемого отмечали, что подозрение необоснованно и в материалах отсутствует экспертиза, подтверждающих неравноценность обмена. Впрочем во время заседания эти экспертизы исследовали. Сам подозреваемый отметил, что сумма 80 миллионов присвоенных средств надумана под давлением НАБУ.

Интересно, что буквально вчера Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины Майбороды и освободил его из-под стражи.

По данным следствия, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик (Укрбуд) заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

Но затем в 2016 - 2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Напомним, что еще одного фигуранта этого дела - экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом Нацгвардии, сегодня отправили под стражу на 2 месяца с правом залога в 4,8 миллиона гривен. Сторона защиты будет обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей. А также - уже ищет деньги на залог. Аллеров отрицает свое личное знакомство со всеми фигурантами дела - в частности, представителями "Укрбуда".