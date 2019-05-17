Сегодня, в одесском аэропорту экстренно сел самолет Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из аэропорта "Борисполь" (Киев) в Шарм-эш-Шейх (Египет). Об этом сообщает местное издание "Думская".

Экстренную посадку в Одесском аэропорту самолет совершил в связи с поступившим анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту лайнера, и после шестичасового простоя улетел к месту назначения.

Тревожное сообщение поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30 в пятницу, 17 мая. Примерно в 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке. Никаких бомб взрывотехники не нашли, и в 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Как сообщала "Страна", Ryanair добавил еще один вылет на рейс Киев-Варшава по пятницам.

Напомним также, что авиарейс из Киева в Ужгород закроют через 2 месяца после запуска.

Ранее "Страна" публиковала хронологию событий в Шереметьево, когда пожарные прибыли к горящему самолету за 1 минуту.