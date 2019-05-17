Все члены парламентской фракции "Народного фронта" выступают против досрочных парламентских выборов в Раду. Идею роспуска Рады не поддерживает даже "группа Авакова", который находится в контакте с Игорем Коломойским. Об этом говорят источники во фракции.

Об этом пишет "Страна" в материале "Зеленскому будет сделано предложение", в котором издание разбиралось, спасет ли выход "Народного фронта" из коалиции Раду от роспуска.

"То, что вся фракция НФ проголосовала за выход из коалиции единогласно, говорит о том, что все группу в нашей партии против досрочных выборов. Включая и группу Авакова, который имеет тесную коммуникацию с Игорем Коломойским. Поэтому, думаю, что до Зеленского будет кому донести мысль, что лучше не экспериментировать с роспуском Рады, рискуя нарваться на отмену Указа через суд. А лучше конструктивно работать с парламентом, где при помощи "Народного фронта" можно собрать 226 голосов для принятия необходимых законопроектов и для кадровых назначений", - сказал источник в "Народном фронте".

Он также добавил, что Коломойский сейчас ведет переговоры о создании неформальной коалиции "под Зеленского" в действующем парламенте. "Эта коалиция - альтернатива роспуску. В нее войдет Батькивщина, часть БПП (мажоритарщики), "Возрождение" и "Народный фронт". Такая есть идея у Коломойского. И многие ее у нас поддерживают, воспринимая разговоры о роспуске лишь как элемент запугивания и принуждения со стороны команды будущего президента", - говорит нардеп.

Считается, что для Владимира Зеленского досрочные выборы выгодны. Так как пока у его политической силы "Слуга народа" рейтинг очень высокий (под 40%) - он сможет завести крупную фракцию и сформировать вокруг нее большинство. К осени же рейтинг, скорее всего, сильно упадет.

Выбранный Зеленским путь станет ясен на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", в команде Зеленского намекнули, что у президента есть все основания распустить Раду. Этой же теме посвятила "Ясно.Понятно"-блог Олеся Медведева.