В выходные, 18-19 мая, на территории Украины ожидается знойная погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Предполагается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +25... +30 градусов. А на востоке и юге иногда и до +32", - написала она. На западе, а также в Винницкой и частично Одесской областях пройдут дожди и грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра. По прогнозу Диденко, температура воздуха в этих регионах в субботу-воскресенье составит +20... +25 градусов.

В Киеве 17 мая еще остается вероятность грозового дождя, а вот в выходные - солнце и +23... +26 градусов. "Можно загорать, ловить бабочек, проявить настоящую гражданскую смелость - вместо шашлыков взять на природу бутерброды, и потом за собой убрать, выгулять новые шорты и даже купальники", - на позитиве предлагает Диденко. В то же время, она отмечает, что вода в Днепре пока что +16... +17 градусов, поэтому "ноги намочить даже приятно, а вот купаться - разве что на проигранную спор".





Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня В Украине будет тепло, но на западе страны ждут дождей и наводнений.

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