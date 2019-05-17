Избранный президентом Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая будет иметь возможность досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и назначить внеочередные парламентские выборы. Так считает представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде, жена Генпрокурора Ирина Луценко, пишет Интерфакс-Украина.

"Значит ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это значит", - сказала Луценко журналистам в кулуарах парламента в пятницу, комментируя выход из коалиции фракции "Народный фронт". При этом она добавила, что партия "Блок Петра Порошенко" готова как к очередным, так и внеочередным выборам в Верховную Раду.

Напомним, что Луценко заявила, что сложит свои полномочия накануне инаугурации в Раде Владимира Зеленского.

Также "Страна" анализировала, спасет ли выход "Народного фронта" из коалиции Раду от роспуска.

Кстати, есть мнение судьи, что Зеленский все-таки имеет право распустить Раду.