В Житомирской области 16 мая зафиксировали уникальное для этого региона природное явление - смерч. Больше всего от нашествия мощного вихря пострадали населенные пункты Майстрова Воля, Пилиповичи, Городище и Аннета, пишут "Факты".

Очевидцам даже удалось запечатлеть стихию на видео.

Уточняется, что пострадавшие от смерча населенные пункты оказались обесточеннымми. Ремонтные работы назначены на 17 мая.

Кроме того, ветер повредил крыши на 22 домах только в одной Аннете. Там же ударом тока был убит конь. В Пилиповичах пострадали 39 домохозяйств, а в Городище - детдом семейного типа и трансформаторная подстанция.

Фото: fakty.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила приход смерчей и града в три области Украины.

Также мы сообщали, что появилось видео разрушительного торнадо в Румынии. Там смерч опрокидывал автомобили и громил дома.