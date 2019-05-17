В пятницу, 17 мая, сотрудники ГБР совместно с работниками Военной прокуратуры начали обыски в центральном аппарате Государственной службы занятости Украины. По информации "Страны", следственное действие идет с 10 утра.

"Пришли с утра люди с белых перчатках, открыли все кабинеты, роются в ящиках, работа заблокирована. Причина обыска неизвестна", - сообщает "Стране" источник в Минсоце.

Обыски идут в кабинетах у и.о. главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко, у начальника управления информационных ресурсов Игоря Щербика, а также у начальника управления организации материально-технического обеспечения Андрея Сидоренко.

Как сообщала "Страна", экс-руководителя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО заподозрили в растрате 22 миллионов. Ему сообщили о подозрении следователи ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

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