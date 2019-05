18 мая в Тель-Авиве проходит финал песенного конкурса Евровидение-2019. Украина в этом году отказалась от участия после скандала с нацотбором. Но за хрустальный микрофон и любовь зрителей борются 26 представителей других стран.

В прямом эфире международный музыкальный баттл покажут два украинских канала - СТБ и UA:Перший.

"Страна" также ведет подробную текстовую трансляцию финала Евровидения.

21:00 По самому свежему прогнозу букмекеров, фаворитом Евровидения по-прежнему остается Дункан Лоуренс из Голландии с песней Arcade. Его шансы на победу составляют 43%.

На второе место с 12% поднялась представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке с композицией Zero Gravity.

Участник из Швеции Джон Лундвик с номером Too Late for Love опустился со второго на третье место (8%).

Представитель Швейцарии Лука Хэнни (She Got Me) взлетел с девятого на четвертое место - 6%. Азербайджанец Чингиз (Truth) поднялся на пятую ступеньку (5%), подвинув с нее Исландию на восьмую.

Участник от Италии Mahmood (Soldi) - на шестой строчке, а Сергей Лазарев (Scream), который был на четвертом месте, сейчас в рейтинге седьмой.

Кто участвует в финале Евровидения

После двух полуфиналов в финал конкурса прошли 26 участников. Они выйдут на сцену в следующем порядке.

Организаторы конкурса накануне выпустили промо-ролик, в котором собрали выступления всех участников большого финала 18 мая.

Накануне решающей части конкурса букмекеры обнародовали тройку фаворитов. Это представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade", австралийка Кейт Миллер-Хайдке с песней "Zero Gravity" и швед Джон Лундвик, исполняющий хит "Too Late for Love".

Угрозы и трудности Евровидения 2019

Евровидение проходит в непростом регионе и в непростой период. Так, накануне полуфиналов палестинская террористическая группа "Исламский джихад" из сектора Газы пригрозила сорвать музыкальный конкурс. "Мы не дадим врагу преуспеть в организации какого-либо фестиваля, направленного на нанесение ущерба палестинскому изложению вещей", - говорилось в заявлении боевиков.

Израильские же военные сообщили, что ожидают, что ближайшие недели будут особенно напряженными, поскольку помимо конкурса Евровидение, начался священный для мусульман месяц Рамадан, поминальные дни, и дни независимости Израиля, а также первая годовщина открытия посольства США в Иерусалиме, которая завершилась столкновениями.

А во время первого полуфинала хакеры взломали сайт израильской корпорации общественного вещания Kan и в течение нескольких минут вместо трансляции конкурса зрители увидели спутниковые снимки недавних взрывов в Тель-Авиве под угрожающую музыку. Генеральный директор Kan Эльдад Кобленц предположил, что цифровую трансляцию попытались захватить боевики ХАМАС.

Пять фактов и Евровидении-2019

Азербайджан в финале представляет певец Chingiz (Чингиз Мустафаев). В Украине он известен, как участник шоу "Голос країни". Танцевальный номер ему поставил украинский хореограф Константин Томильченко. Роботы-лазеры на сцене "выжигают" на груди Чингиза рисунок сердца.

Девиз конкурса в этом году - Dare To Dream ("Осмелься мечтать").

Украина в этом году участие в конкурсе не принимает.

Кроме Украины, по разным причинам, отказались от участия: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.

Участник от России - Сергей Лазарев пожаловался на организацию репетиций. По его словам, из-за мощных кондиционеров в помещениях настолько холодно, что у него начались проблемы с шеей и связками.

Украина и Евровидение

Победительницей украинского нацотбора в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). Финал украинского отбора стал самым скандальным за всю его историю. Посл него выяснилось, что представители НОТУ и Maruv не смогли договориться об условиях поездки в Израиль. Певица заявила, что она музыкант, а не бита на политической арене, и назвала условия контракта кабальными.

После этого в НОТУ предложили поехать в Тель-Авив группе Freedom-jazz, занявшей второе место. Но участницы отказались. Такое же предложение поступило и бронзовым финалистам нацотбора - группе Kazka, но музыканты были солидарны со своими коллегами по сцене.

Тогда прозвучало заявление, что Украина в этом году пропустит конкурс, хотя букмекеры давали высокие шансы Maruv и ее конкурсной песне "Siren Song".

Участники от Украины выигрывали конкурс дважды. В 2004 году первое место заняла Руслана. В 2016 - Джамала. Второе место также удавалось занять дважды - в 2007 году это была Верка Сердючка, в 2008 - Ани Лорак.