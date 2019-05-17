Народный депутат и основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал решение фракции "Народный фронт" выйти из состава коалиции.

Об этом передает пресс-служба политсилы.

"Единственная цель заявления "Народного фронта" о выходе из коалиции - избежать роспуска парламента. Но уже давно есть решение суда об отсутствии коалиции. 30 дней прошло, и новая коалиция не была сформирована. Парламент, которому доверяют лишь 4% граждан, должен быть распущен как можно скорее. Это наша позиция, и она неизменна более двух лет. Потому что каждый день работы этого парламента отбрасывает страну назад. И большинство граждан поддерживают роспуск Верховной Рады", - сказал Юрий Бойко.

Он заявил, что вся нынешняя власть должна уйти. "В отставку должна уйти вся нынешняя власть, которая на президентских выборах получила политическую пощечину от украинцев. Нынешний режим полностью потерял доверие граждан Украины", - считает Юрий Бойко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что юрист Андрей Портнов заявил, что Зеленский сможет распустить Раду в любой момент.