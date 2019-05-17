Каждая пятая компания в Польше сотрудничает с работниками из Украины. Их число оценивается примерно в 1,5 млн человек. Это сняло напряжение с рынка труда, который страдал из-за рекордного дефицита рабочих рук. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на фирму, занимающуюся подбором персонала.

Это количество росло с каждым годом, несмотря на беспокойство, что украинцы могут уехать из Польши в более богатые страны еврозоны после того, как ЕС облегчил для них процесс пересечения границы. "Две трети из более 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Офис социального обеспечения, приехали из Украины", - отмечает издание.

По методологии Евросоюза, безработица в Польше находится на рекордно низком уровне – 3,8%, а с 2017 года экономический рост колеблется примерно на отметке в 5%. Ее население составляет около 38 миллионов человек.

Как сообщала "Страна", в Раде предложили запретить посредникам брать плату с заробитчан за их трудоустройство. Целью законопроекта является преодоление и предотвращение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине.

Отметим, что в Польше нашли нелегальную табачную фабрику, где работали рабы из Украины. Польские врачи бьют тревогу из-за роста заболеваемости корью.