Большинство заместителей главы Администрации президента подает в отставку. Об этом сообщил внештатный советник уходящего президента Украины Петра Порошенко, экс-спикер его избирательного штаба Олег Медведев, пишет Интерфакс-Украина в пятницу.

"Большинство замов подает в отставку. Возможно, даже все", - сказал Медведев.

На данный момент известно, что ушел в отставку первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, а также замглавы АП Константин Елисеев.

Кстати, жена генерального прокурора и представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сегодня заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией президента Владимира Зеленского. При этом по решению Верховной Рады инаугурация новоизбранного президента состоится 20 мая, в 10:00.

Напомним, что суд рассмотрит запрет выезжать из Украины сразу 180 топ-чиновникам команды Порошенко.

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