Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ "Об обеспечения услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G), отметив его своевременность.

"Стандарт 5G - новые возможности для людей, новые возможности для IT-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину. И самое главное - Украина уже точно не пасет задних. И это - главное изменение, произошедшее за пять лет. Украина - среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал", - сказал Порошенко перед подписанием указа, которое транслировали некоторые украинские каналы.

Президент также подчеркнул, что развитие мобильной связи в Украине в последние годы было впечатляющим, а конкурсы на 3G и 4G связь - образцом прозрачного проведения торгов.

Петр Порошенко поблагодарил национального регулятора телекомотрасли (НКРСИ) и его главу Александра Животовского, назвав их работу усердной и прозрачной.

Ранее "Страна" писала о том, что суд рассмотрит запрет выезжать из Украины сразу 180 топ-чиновникам команды Порошенко.

Также мы сообщали, что Порошенко создал Оргкомитет по инаугурации своего преемника.