21 мая вышел третий эпизод американского сериала канала HBO "Чернобыль", который уже успел стать популярным в Украине. Всего историю о чернобыльской катастрофе американцы уложили в пять серий. С самого начала сериал получил высокую оценку от критиков и зрителей. "Страна" собрала информацию о том, как снимался "Чернобыль", трейлер и сюжет третьей серии.

О чем третий эпизод "Чернобыля".

Осторожно после трейлера начнутся спойлеры.

В этом эпизоде Щербина и Легасов продолжают работать над ликвидацией последствий аварии. Огонь потушен, но есть новая опасность: ядро реактора может расплавить слой бетона под ним и попасть непосредственно в землю, а оттуда грунтовые воды разнесут ее повсюду. Через реку Припять зараженные частицы попадут в Днепр, который является основным источником воды для миллионов людей. Огромная территория станет навсегда непригодно для жилья. Обо всем этом Валерий Легасов докладывает в Кремле на заседании комиссии. Но есть план, как этого избежать. Также Легасов говорит, что для ливкидации последствий аварии потребуется примерно три года и около 750 000 человек.

Из Тулы привозят шахтеров, которые должны прокопать тоннель под реакторный блок для подачи туда охлаждения, чтобы снизить температуру ядра. Их работа осложнена тем, что под землей очень жарко, а вентиляторов им не дают из-за того, что поднимется радиоактивная пыль. Поэтому они решают работать голышом, чтобы не перегреваться, несмотря на опасность.

Ульяна Хомюк отправляется в Москву, чтобы расспросить в больнице персонал реактора - Дятлова, Топтунова и Акимова о событиях в ночь трагедии. Дятлов отказывается с ней разговаривать, но два других инженера рассказывают о том, что они делали непосредственно перед аварией. Все они пребывают в ужасном состоянии здоровья.

В той же больнице за пожарным Василием Игнатенко ухаживает жена Людмила - несмотря на все предупреждения о том, что ей опасно находиться рядом с ним. Она сообщает ему, что беременна. Пожарным и персоналу станции становится все хуже, с них слезает кожа из-за лучевой болезни.

В финале серии в неназванном городе военные разносят по домам повестки - вероятно, будущим ликвидаторам. А в больнице увозят тела умерших, включая Василия Игнатенко. Их хоронят в цинковых гробах в одной яме, заливая бетоном.

Как и кем создавался сериал

Сценаристом сериала выступил Крэйг Мазин, известный по фильмам "Охотник и снежная королева", "Без чувств", "Ангелы Чарли", а режиссером - Юхан Ренк ("Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие").

В сериале снимались актеры Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы", "Террор", Эмили Уотсон ("Вселенная Стивена Хокинга", "Эквилибриум"), Стеллан Скарсгард ("Девушка с тату дракона", "Тор", "Умница Уилл Хантинг").

Харрис играет ученого Валерия Легасова, который первым, будучи в Москве, заподозрил, что катастрофа на ЧАЭС гораздо более серьезная, чем представляет руководство станции. Он был включен в состав комиссии по расследованию причин аварии и ликвидации ее последствий. 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину аварии на ЧАЭС, Легасов был найден у себя в квартире повешенным. Он должен был на следующий день огласить свои результаты расследования причин катастрофы. Перед смертью он записал на диктофон рассказ о малоизвестных фактах, касающихся катастрофы, что также отражено в сериале. По материалам этих аудиозаписей Би-Би-Си сняла фильм "Пережить катастрофу: Чернобыльская ядерная катастрофа".

Скарсгард выступил в роли Бориса Щербины, члена ЦК КПСС и председателя государственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Уотсон исполнила роль белорусского ядерного физика Ульяны Хомюк. У ее героини не было реального прототипа – это собирательный образ ученых, которые работали вместе с Легасовым над ликвидацией причин катастрофы.

"Чернобыль" снимали в Литве – в Вильнюсе и Каунасе, а также на Игналинской атомной станции, поскольку реакторы там – такого же типа, как на ЧАЭС.

Также около 30% съемок проходило в Киеве. Зрители уже увидели набережную Киевского водохранилища, а также Институт гидробиологии на Оболони - фасад этого здания оказался похож на здание городской больницы в Припяти, куда привезли пожарных. Проводились съемки и в центре Киева – на улице Богдана Хмельницкого от Пушкинской до Владимирской. В Киеве собирали основную часть реквизита.

Многие зрители отметили дотошность создателей в работе над деталями. Все, кто застал жизнь СССР, наперебой комментируют: "у нас на кухне был такой же дуршлаг", "у нас – такие часы", "у меня – такой магнитофон". Бытовая обстановка воссоздана с поразительной точностью, как и костюмы, прически, интерьеры.

Не обошлось и без претензий. Так, в кадрах "Припяти" мелькают пластиковые стеклопакеты, которых в СССР быть не могло. Также некоторые зрители отмечали, что персонажи обращались друг к другу "товарищ" и по фамилии, и не всегда использовали уменьшительные имена. Впрочем, по словам режиссера, он знал о том, что у нас было принято обращаться по имени-отчеству (или уменьшительному имени в семье и среди друзей), однако было важно не запутать западного зрителя, для которого эти конструкции звучат слишком громоздко. Нужно было, чтобы зрители могли легко запомнить, как зовут того или иного персонажа.

В работе над съемками в Киеве принимали участие украинские компании Postmodern Digital и Radioaktive film.

Что показали ранее

В первом эпизоде сериала рассказывается о ночи, в которую произошел взрыв. В эту ночь руководство станции еще не осознавало масштаба катастрофы – и отказывалось признавать, что ситуация очень серьезная. Показывают пожарных, которые приехали тушить горящее здание. Уже под конец серии, по событиям сериала – под утро той самой ночи, создается комиссия по расследованию причин, в которую включается российский физик-ядерщик Валерий Легасов.

Во втором эпизоде мы видим приезд в Чернобыль зампредседателя Совета Министров СССР Бориса Щербины в сопровождении Легасова. Там они, наконец, выясняют истинный масштаб катастрофы, и в конце концов Щербина принимает решение об эвакуации Припяти. До этого мы видим толпы людей в местной больнице, а также пожарных, пострадавших при тушении ЧАЭС.

Зрителей потрясли многие сцены: например, как медики сносили в подвал и бросали в кучу радиоактивную одежду пострадавших пожарных, как люди пытались прорваться в больницу, чтобы узнать о своих родных, как эвакуировали Припять. Поразил и эпизод, в котором Щербина говорит: "Ветер дует в сторону Германии. Они не пускают детей на улицу - во Франкфурте", а сам смотрит в окно отеля и видит, как припятские школьники идут домой с уроков – всего в 3 км от ЧАЭС.

В оба эпизода включены реальные аудиозаписи. В первый – запись переговоров диспетчера АЭС, известную всем, во второй – запись объявления о "временной" эвакуации населения Припяти.