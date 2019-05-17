В четверг, 16 мая, в Харькове на площади Свободы участники АТО установили палатку рядом с волонтерским постом "Все для перемоги". Об этом сообщили в областной "Ячейке ветеранов АТО".

По словам ее главы Павла Федорова, заявки о размещении объекта были направлены в мэрию Харькова и полицию. В палатке разместят мобилизационный пункт областного военкомата.

Также в ней будут проводить консультации для ветеранов, защищавших территориальную целостность Украины, а также для нынешних и потенциальных бойцов территориальной обороны. "Место на площади Свободы мы выбрали в том числе, чтобы не допустить каких-либо провокаций по отношению к палатке "Все для перемоги". Чтобы все вопросы решались в законном русле", - рассказал Федоров.

Ранее в харьковской мэрии предлагали волонтерам убрать свой пункт самостоятельно. В противном случае чиновники пригрозили демонтировать палатку после заседания исполкома. В Харьковский окружной административный суд был направлен иск о переносе волонтерского поста на площадь Защитников Украины.

Как сообщала "Страна", уже больше недели не утихают страсти вокруг волонтерской палатки, установленной на центральной площади Харькова. В 2015 году в палатке произошел пожар, а весной нынешнего года взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал мужчина.

Мэр города Геннадий Кернес грозится принудительным демонтажем - активисты в свою очередь возводят "оборонительные сооружения". Также градоначальник заявил, что готов вернуть центральному проспекту города имя маршала Жукова, которое исчезло в ходе декоммунизации.

Буквально за сутки с момента появления на сайте горсовета петиция о сносе палатки набрала нужное количество голосов. Отметим, что харьковчанка сделала себе на руку тату с Геннадием Кернесом.