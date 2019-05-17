Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявила о том, что фракция "Народный фронт" вышла из коалиции, которой давно нет. Такое сообщение размещено на странице "Зеленский - слуга Народа" в Twitter.

Кроме того, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского считают, что объявление о прекращении деятельности коалиции в Верховной Раде показало безразличие части народных депутатов к своим избирателям, и отмечают, что для серьезных изменений в стране нужен дееспособный парламент, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

При этом в команде Зеленского подчеркнули, что Украина нуждается в изменениях и глубинных реформах: "Это - запрос украинского народа. И для его реализации нужен дееспособный парламент".

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