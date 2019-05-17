В пятницу, 17 мая, Соломенский районный суд взял под стражу на 60 дней с возможностью залога в 4,8 млн грн экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова, которого подозревают в растрате 80 млн грн бюджетных средств при строительстве жилья военнослужащим.

Сторона обвинения требовала для военного взятие его под стражу с альтернативой внесения залога в 11 млн грн, так как опасались его выезда за пределы страны - дочь имеет двойное гражданство, и так же, как и жена Аллерова часто бывает в РФ.

В то же время судья снизила размер денежного залога с 11 млн грн до 4,8 млн грн, оговорив, что подозреваемый должен сдать свой паспорт для выезда со страны, а также он обязан являться на допросы и не общаться с рядом людей, фигурирующих в материалах дела.

Первый заместитель прокурора САП Максим Грищук заявил, что в 2006 году Нацгвардия имела земельный участок в районе военной части по улице Коновальца - это Печерск и в том году был составлен договор на строительство жилья, но так как в 2008 году был кризис, застройщик начал работу, но не успел ее завершить.

"Поэтому в 2013 году они (Нацгвардия - прим. ред.) составили договор с Укрбуд, фактически переуступив им права застройщика. В 2013 они начали переоформлять документы, а в 2015 году Аллеров был назначен руководителем. До этого застройщики неоднократно обращались к Нацгвардии с предложением обмена жилья. Существует у нас такая возможность, когда обменивают жилье на земельный участок, по стране много таких схем, это не одно производство. В 2016 году были подписаны дополнительные соглашения, которые фактически обменяли за результатами экспертизы жилье - провели оценку жилья, которая уравнивает 65 квартир по улице Бориспольской, а это район танкового завода с 50 квартирами и 30 паркоместами по улице Коновальца в Печерском районе. Аллеров подписывал это все, он был в тот момент руководителем", - рассказал Грищук.

После оглашения судебного решения подозреваемого сразу же вывели сотрудники НАБУ.

Аллеров отрицает любые обвинения, а также относительно того, что он собирался покинуть страну. "Это все политический, финансовый заказ, которым руководят НАБУ со стороны. У нас было заказано три экспертизы, хотя в суде говорят только об одной в материалах, заявленных НАБУ. И только после принятия материалов моими подчиненными, что эти соглашения на основании оценки имущества было принято решение подписать договор. Это подтверждено госструктурой Фондгосимущества", - заявил Аллеров.

Он подчеркнул, что очень сложно сравнить и оценить недострой и готовые квартиры. "В этом вся разница - цена метра недостроя и жилой квартиры, там коэффициент получился 1336. Это делал не я (экспертная оценка - прим. ред.), я лишь принимаю решения. Коллектив специалистов собрался и показал, как это будет. Для того, чтобы не было никаких сговоров, я инициировал сбор. Собрались профессионалы, руководство "Укрбуда", пригласили туда прокуратуру, военную контрразведку и они без меня там проводили совещание - законный обмен этот или нет. У меня есть письмо, подписанное Генеральной прокуратурой, в котором они не видят никакого преступления. Все это есть в материалах следствия" - отметил Аллеров.

По словам экс-главы Нацгвардии, подобный обмен жилья, который представители стороны обвинения называют преступным дал возможность заселить в несколько раз больше семей, чем это возможно было по изначальному плану. Только в 2016 году улучшили свои жилищные условия 300 военнослужащих, при этом подозреваемый отрицает свое личное знакомство со всеми фигурантами дела - в частности, представителями "Укрбуда".

Юрий Аллеров. Фото: "Страна"/ Ольга Волкова

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