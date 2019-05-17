Сегодня, 17 мая, в 22:00 на телеканале "Интер" выйдет эксклюзивное интервью с академиком, дважды Героем Социалистического Труда, Героем Украины, президентом Национальной академии наук Борисом Евгеньевичем Патоном.

Впервые после своего 100-летнего юбилея он пообщался с журналистами. В проекте "Борис Патон. Интервью столетия" зрители увидят историю жизни и невероятных достижений выдающегося ученого, передает пресс-служба канала.

Фото: inter.ua

"Борис Патон - личность мирового масштаба, - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. - Я считаю, нам реально повезло, что мы являемся его современниками, что он живет в Украине, в Киеве. И тем более, что у нас появилась такая возможность - записать с ним большое интервью. Это его видение мира, который менялся у него на глазах. Его оценки, на которые он точно имеет моральное право, потому что он многое пережил. Он лично, его семья, его близкое окружение… Ему есть с чем сравнить на примере своей собственной жизни. То есть он не просто очевидец, а именно участник тех событий, которые меняли ход истории и мир. Конечно, я счастлива, что мы записали это интервью, которое важно не только для ныне живущего поколения, но и для наших потомков, и для истории".

В прошлом году Борису Патону исполнилось 100 лет, но он продолжает работать и вести активную научную деятельность. На его глазах кардинально менялся мир, менялись эпохи и происходили революционные события. Гражданская война и Великая Отечественная, становление советской власти и провозглашение независимости Украины… Он был не просто свидетелем, а непосредственным участником исторических событий.

Как его семья отнеслась к революционным переменам, которые случились в начале XX века? Каким образом его отец, выдающийся ученый и инженер Евгений Оскарович Патон, который родился в Ницце, учился в Дрездене и Петербурге, работал в Москве, попал в Киев и именно здесь основал Институт электросварки? Почему при всех возможностях, которые давали заслуги и достижения отца, сам Борис Патон решил поступить в Киевский политехнический институт?

"Отец сыграл в моей жизни большую роль, - признается Борис Евгеньевич. - Евгений Оскарович был большим тружеником. Он стремился к тому, чтобы все результаты его работы в области науки находили применение на практике".

Борис Патон пошел по стопам отца. Примечательно, что он родился 27 ноября 1918 года - в день, когда начала свою деятельность Национальная академия наук Украины, которую он возглавляет уже 57 лет. На сегодняшний день он старейший президент государственной Академии наук в мире - и по возрасту, и по сроку пребывания в должности. Конечно же, часть интервью будет посвящена науке и разработкам ученого, на счету которого 700 изобретений и 1200 научных работ. Борис Патон рассказал о том, как у него возникла идея применить технологию сваривания в медицине, по которой уже проведены тысячи хирургических операций. А также - как была разработана технология сварки в открытом космосе и почему многие его идеи так и остались нереализованными.

Также в интервью ведущему "Интера" Андрею Данилевичу Борис Евгеньевич Патон признался, кем мог стать, если бы не выбрал науку. Из-за чего он так и не получил красный диплом и почему отказался возглавить Академию наук СССР, отклонив предложение самого Леонида Брежнева. А также рассказал об отношении к Великой Отечественной войне, о вере в Бога и о самом счастливом периоде своей жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что Канал "Интер"с концертом на День Победы стал лидером украинского эфира 9 мая.

Также мы рассказывали, что телеканал Интер создал карту улиц, названных в честь героев войны.