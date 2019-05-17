У дочери экс-главы Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом, есть двойное гражданство - украинское и российское. Временами она проживает в Москве.

Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор САП, передает корреспондент "Громадского". По данным следствия, у дочери Аллерова в Москве есть место жительства и семья. Также в Москву не раз выезжала жена Аллерова.

Юрий Аллеров во время допроса подчеркивал, что его дочь является гражданкой Украины и проживает в Украине. Следствие также выяснило, что дочь Аллерова получила квартиру от "Укрбуд Девелопмент", компании, которая фигурирует в расследовании, по заниженной цене.

Напомним, что сегодня , 17 мая, Соломенский районный суд взял под стражу на 60 дней экс- главу Нацгвардии Юрия Аллерова. Кроме того, ему определена сумма залога в размере в 4,8 млн гривен.

Аллерова подозревают в растрате 80 млн гривен бюджетных средств при строительстве жилья военнослужащим.