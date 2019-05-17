В Днепропетровской области мэр города Новомосковска (население около 70 тысяч - прим. ред.) Виктор Литвищенко уже четвертый год не может принести присягу. После его победы на выборах городского головы депутатский корпус так и не дал градоначальнику возможности вступить в должность официально. Об этом пишет КП в Украине.

Уточняется, что многие в Новомосковске считают Виктора Литвищенко "вечным мэром", поскольку он побеждал на выборах 5 раз подряд. Впервые он пришел к власти еще в 1994 году.

Как пишет издание, все решения в городе сейчас принимает большинство депутатского корпуса горсовета, состоящее из членов разных партий, которых объединяет общее партийное прошлое - членство в Партии Регионов. При этом живут они либо в Днепре, либо в селах Новомосковского района.

Сессии проводятся в закрытом режиме и не в зале горсовета, как это предусмотрено законом, а на частном предприятии, где действует пропускной режим.

"Схема проведения сессий такова: на сайте горсовета появляется сообщение о проведении заседания в зале горсовета, но за день до назначенной даты планы резко меняются. Депутатов обзванивают, говорят, что сессия переносится то в библиотеку, то в дом культуры. Туда приходит порядка 10 депутатов, кворума нет, соответственно, сессия не проводится. И уже на следующий день появляется сообщение о проведении сессии уже на частном предприятии – хлебокомбинате, принадлежащем народному депутату Вадиму Нестеренко (ныне от БПП, в прошлом – член Партии Регионов, – прим. ред.). Там собирается большинство и голосует за какие-то решения", - рассказал депутат от ВО "Батькивщина" Николай Козлюк.

Виктор Литвищенко. Фото: из открытых источников

При этом депутаты напрочь "забывают" вынести на голосование вопрос о присяге избранного еще в 2015 году мэра Виктора Литвищенко. Хотя это должны были сделать сразу же после оглашения официально утвержденных результатов выборов.

"Должна была собраться сессия, на которой представитель избирательной комиссии сказал бы всего лишь восемь слов "Считать Виктора Литвищенко новоизбранным новомосковским городским головой". И всё. Но вместо этого секретарь горсовета Сергей Горошко назначил себя исполняющим обязанности городского головы, выбрали заместителей мэра, у которых тоже уже есть свои и.о.", - говорит Виктор Литвищенко

По его словам, он четвертый год пытается отстоять свое право быть мэром, и чтобы суд признал незаконной сессию горсовета от 10.11.2015 г., на которой Горошко назначил себя и.о. мэра. Литвищенко заявляет, что прошло уже 300 судебных заседаний, но результат нулевой.

Кроме того, Виктору Литвищенко припомнили уголовное дело 2005 года (злоупотребление служебным положением), по которому в 2017 году суд вынес приговор - 3 года. Но за решетку непризнанный мэр не попал - по закону Савченко свой срок он уже отбыл, отсидев в СИЗО еще в 2006-м 19 месяцев.

"Я обращался во все инстанции, но Генпрокуратура, президент, облгосадминистрация самоустранились и предпочли не вмешиваться в ситуацию. Очередное судебное заседание будет 29 мая, должны быть дебаты. Посмотрим. Шансы на то, что все изменится, всегда есть", - говорит Литвищенко.

Напомним, что в Украине затянулось определение даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Накануне в Раде все-таки определились, проголосовав за проведение церемонии 20 мая.

Также мы сообщали, что Порошенко создал Оргкомитет по инаугурации своего преемника.