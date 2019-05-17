Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сохраняется возможность распустить Верховную Раду даже после выхода ключевых партий из коалиции. Об этом Вовк заявил Судебно-юридической газете.

Как известно, отсутствие сформированной коалиции депутатских фракций в Верховной Раде является одним из оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента. Вовк, отвечая на вопрос, может ли отсутствие сформированной коалиции депутатских фракций в Верховной Раде стать основанием для досрочного прекращения полномочий парламента, ответил, что "прежде всего необходимо установить, как же в соответствии с действующим законодательством осуществляется то самое "признание отсутствия коалиции", с которого и начинается отсчет месячного срока на формирование новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, как это предусмотрено ч. 7 статьи 83 Конституции Украины".

"Согласно ч. 2 статьи 90 Конституции Украины, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, в том числе, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 этой Конституции", - считает судья.

Однако, по его словам, действующее нормативное регулирование не предусматривает иного порядка установления обстоятельств, определенных ч. 2 статьи 90 Конституции Украины в качестве оснований для Президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, чем их констатация в соответствующем указе главы государства. "То есть принятию такого указа не должны предшествовать решения судов или других органов, которые устанавливали бы наличие таких обстоятельств", - подчеркивает он.

"Таким образом, если в ближайшее время и будет каким-то образом официально сообщено об обстоятельстве отсутствия в Верховной Раде коалиции депутатских фракций, это не станет началом отсчета предусмотренного Основным Законом Украины месяца для формирования новой коалиции, ведь исключительно Президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной Раде действительно отсутствует коалиция депутатских фракций и какие последствия это будет иметь", - сообщает Вовк.

Он считает, что фактически, с момента принятия Президентом Украины соответствующего указа процесс создания коалиции депутатских фракций не будет иметь никакого юридического значения. "В то же время необходимо подчеркнуть, что в случае, когда на протяжении месяца в парламенте не будет создана коалиция депутатских фракций, но она будет создана в период до реализации Президентом Украины права досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, он такое право теряет", - говорит судья.

"Указанное выше является исключительно моим собственным пониманием требований Конституции Украины. Однако, в любом случае не лишним будет напомнить, что действующий Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает возможность в течение шести месяцев обжаловать указ Президента в Верховном Суде как суде первой инстанции, где рассмотрение дела может длиться в течение шестидесяти дней с дня открытия производства по делу, с возможным последующим апелляционным пересмотром в Большой Палате Верховного Суда, который, в свою очередь, может длиться и более шестидесяти дней. При этом Кодекс административного судопроизводства Украины запрещает принимать меры обеспечения административного иска путем приостановления актов Президента Украины и установления для него запрета или обязанности совершать определенные действия", - резюмирует председатель суда.

Напомним, что спикер Парубий объявил о смерти парламентской коалиции в Раде.

В то же время, юрист Андрей Портнов считает, что Зеленский сможет распустить Раду в любой момент.