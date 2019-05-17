Юная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, получившая на днях травму на турнире ITF в Риме, перенесла операцию на мениске. Сразу после травмы родные спортсменки объявили сбор денег на срочное хирургическое вмешательство, цена которого составила €12 000.

Как сообщает БТУ, расходы на операцию взяла на себя другая украинская теннисистка - знаменитая Элина Свитолина.

Сестра Дарьи Лопатецкой Мария сообщила, что операция в римской клинике прошла успешно.

"Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас", - сообщила Мария Лопатецкая и добавила, что теперь самое главное для Дарьи - побороть травму и вернуться на корт с новыми силами.

Ранее "Страна" писала о том, что Элина Свитолина зачехлила ракетку до тех пор, пока не вылечит больное колено.

Также мы сообщали, что Свитолина пришла "поболеть" за своего бойфренда Монфиса на турнире в Дубае.