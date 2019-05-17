Актер Тэрон Эджертон спел вместе с рок-музыкантом Элтоном Джоном на вечеринке в честь каннской премьеры его биографической драмы "Rocketman". Видео выступления появилось на Youtube-канале голливудской студии Paramount Pictures.

Для дуэтного номера актер и музыкант выбрали песню Rocketman, которая и дала название картине. Ранее Эджетон, который сыграл в этом фильме молодого Элтона Джона, записал собственную вариацию (кавер) на композицию.

В фильме он тоже поет самостоятельно. В украинский прокат картина выйдет 6 июня.

Видео: youtube.com/Paramount Pictures

Как сообщала "Страна", Элтон Джон встретился с мальчиком, которого не смог усыновить 9 лет назад в Макеевке.

Отметим, что черкасский художник стал автором обложки нового альбома Элтона Джона.