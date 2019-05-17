В Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, получившим паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил брюссельський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который утверждает, что послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - сообщил журналист в своем своем микроблоге в Twitter.

Также, по словам корреспондента, послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с выдачей паспортов РФ на Донбассе. По данным Йоозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что правозащитники посчитали, сколько жителей т.н. "ЛДНР" хотят российские паспорта.

Также мы сообщали, что Могерини пообещала изучить вопрос санкций в ответ на раздачу паспортов России на Донбассе.