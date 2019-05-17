Все страны-члены Совета Европы должны иметь право принимать участие в деятельности уставных органов организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генсека организации в июне.

Такое решение принял Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на уровне глав МИД стран-членов на своей сессии, 17 мая, в Хельсинки, сообщает Укринформ.

"Все страны-члены должны иметь право принимать участие на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблеи - двух уставных органах Совета Европы", - говорится в решении. В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ.

Кроме этого главы МИД заявили, что они бы приветствовали тот факт, если все страны-члены смогут принять участие в сессии ПАСЕ в июне, отмечая важность выборов генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

Министры также подчеркнули важность усиления координации в действиях КМСЕ и ПАСЕ для "укрепления способности Организации эффективно реагировать на ситуации, когда страна-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы".

Россия является членом Совета Европы с 1996 года, но отношения ухудшились с 2014 года. После событий в Крыму Совет Европы приостановил право Москвы на участие в голосованиях. В ответ Россия заморозила свои ежегодные взносы в бюджет Совета Европы на сумму $37 млн.

На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отмена Советом Европы требований к России по выполнению ею своих обязательств как страны-члена может дать Украине основания заявлять об отказе от соблюдения Минских соглашений.

Напомним, что глава МИД Украина Павел Климкин отменил поездку на заседание ПАСЕ, так как в организацию могут вернуть Россию.

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