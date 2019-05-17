Британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в фильме "Сумерки", вероятно сыграет Бэтмена в новом фильме. Актер еще не поставил свою подпись под контрактом, но переговоры близки к завершению. Об этом сообщает Variety.

Предполагается, что съемки фильма должны начаться этим летом, однако официальная дата их начала пока не установлена. В кинотеатрах новая картина о Бэтмене может появится 25 июня 2021 года.

Режиссером фильма от "Warner Brothers" и "DC Comics" станет Мэтт Ривз, которому будет помогать Дилан Кларк, работавший с ним над "Планетой обезьян".

Отмечается, что 33-летний Паттинсон может стать вторым самым молодым актером, который сыграет этого персонажа в кино после Кристиана Бэйла. Ему был 31 год, когда состоялась премьера фильма "Бэтмен" в 2005 году.

Как сообщала "Страна", у звезд "Дневников вампира" и саги "Сумерки" родилась дочь. Актриса опубликована обложку журнала, на которой запечатлена беременной и подписала, что благодарит дизайнера, задействованого в съемке, за положительное влияние.

Напомним, что СБУ и Госкино проиграли апелляцию о запрете телесериала "Сваты".