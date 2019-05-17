Министерство финансов Украины 16 мая погасило выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на 1 млрд долларов. Об этом говорится на сайте Минфина.

Отмечается, что облигации номинальной стоимостью 1 млрд долларов Украина выпустила под гарантии, выданные США еще в мае 2014 года. Процентная ставка по этим ценным бумагам составляла 1,844% годовых.

Отметим, по состоянию на май международные резервы Украины сократились из-за погашения долгов. В апреле на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 881,7 млн долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 416,6 млн долларов и 2,6 млн евро. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить резервы на 299,9 млн долларов.

Напомним, что JP Morgan ухудшил прогнозы по евробондам украинских госбанков из-за проблем с МВФ.

Также мы писали о том, что после выборов Минфин разместил облигации дешевле обычного.