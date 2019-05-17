Под Днепром неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка" в магазине "Світанок" и унесли с собой кассеты с деньгами. Инцидент произошел около 02:00, 16 мая, в селе Подгородном на улице Партизанской. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что происшествие обошлось без пострадавших. А магазин, где был вмонтирован банкомат, работает круглосуточно. Сотрудники магазина не стали обсуждать случившееся.

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

Фото: dp.informator.ua

На месте ЧП работали следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия. В деталях случившегося будут разбираться правоохранители.

Напомним, несколько дней назад неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка" на улице Передовой в Днепре, но тогда злоумышленникам не удалось завладеть кассетами с деньгами.

Также мы сообщали, что в Ирландии изобретательные грабители достали банкомат из магазина ковшом экскаватора.