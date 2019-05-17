В центре Киева, с 20 мая по 20 августа, перекроют движение на пешеходном мосту на улице Институтской. Это связано с масштабными ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 08:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов", - заявили в пресс-службе мэрии.

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