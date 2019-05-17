В Винницкой области правоохранители разоблачили инспектора таможенной службы, который торговал информацией из автоматизированной системы своего ведомства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно следствием установлено, что таможенник, по сговору с еще по меньшей мере двумя лицами, копировал и сбывал служебную информацию из системы таможни ГФС Украины "Инспектор". Таким образом злоумышленникам удалось реализовать информацию о почти 15 000 авто и лицах, которые ввозили их в Украину.

Сейчас по этому уголовному производству разоблачены и задержаны три человека.

Под процессуальным руководством военной прокуратуры продолжается досудебное расследование по обвинению в незаконном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ст. 361-2 УК Украины).

Ранее "Страна" писала о том, что в сеть попали персональные данные тысяч российских чиновников, среди которых Чубайс, Соловьев и Дворкович.

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