Полиция задержала в Одессе группу подозреваемых в сбыте кокаина, который ввозили через западную границу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, организатором группировки является 42-летний уроженец Закарпатской области, который живет в Одессе. Он координировал действия участников группы, занимался доставкой и хранением наркотика. Сообщниками, которые сбывали кокаин клиентам в центре и на западе Украины, - были 43-летний и 50-летний жители Одессы. При дальнейшем документировании правоохранители также установили личности 20 жителей Киева и Закарпатья, причастных к деятельности группировки.

Фото: npu.gov.ua

Оперативники установили, что наркотики доставлялись через западную границу Украины, а из Ужгорода перемещались в Киев, Львов и Одессу. "За один грамм товара клиенты платили дилерам 100-150 долларов. Работники внутренней безопасности Нацполиции провели оперативные закупки кокаина на сумму более 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Силами подразделений внутренней безопасности НПУ, полиции Одессы и Закарпатья, Госпогранслужбы под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области проведена спецоперация и задержаны главные фигуранты группировки.

Во время спецоперации на основании постановлений суда было проведено 16 обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела. В результате мероприятий изъяты наркотики, 13 тыс. долл., 12 тыс. евро, 14,5 тыс. грн, ювелирные украшения, фальшивые доллары на сумму более 4 тысяч, оружие, взрывчатка, автомобили BMW X5 и Toyota RAV4.

Фото: npu.gov.ua

Задержанным объявлены подозрения по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Одессе пограничники накрыли канал контрабанды героина из России.

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