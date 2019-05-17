Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Об этом передает РИА Новости.

Это произойдет в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который требует рассмотреть Дания.

"Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", - говорится в докладе "Nord Stream 2" к заявке по данному маршруту, опубликованному Датским энергетическим агентством (ДЭА).

Как сообщала "Страна", в "Газпроме" допускают задержки в строительстве "Северного потока-2".

Отметим, что Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2". В настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.