Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму 346 млн грн экс-нардеп Дмитрий Крючков вернулся из Германии. О возвращении Крючкова сообщил заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает Радио Свобода.

До этого прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам - в связи с операцией его сына.

Напомним, председателя правления ЧАО "Энергосети" 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину. 17 апреля Крючков на судебном заседании заявил, что получал указания и принимал решения касательно махинаций в сфере энергетики от представителей окружения президента Петра Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что на вышедшего из СИЗО под залог в 7 миллионов Крючкова надели электронный браслет.

Также читайте о том, что Крючков обвинил главу НАБУ Сытника в получении $500 тысяч взятки.