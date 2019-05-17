Сегодня, 17 мая, во время заседания фракции "Народного фронта", который проголосовал за выход из коалиции, ряд депутатов-фронтовиков высказал опасения, что в ближайшие дни появится решение Окружного административного суда Киева, которым признают отсутствие коалиции в парламенте по состоянию на момент подачи ходатайства (март 2019 года).

А значит у будущего президента Зеленского появится возможность распустить Раду в ближайшее время, несмотря на объявленный "Народным фронтом" выход из коалиции (этот выход, как считают фронтовики, может обезопасить Раду от роспуска на ближайшие 30 дней, которые отводятся Конституцией на формирование новой коалиции).

В то же время, известный юрист Андрей Портнов в комментарии "Стране" заявил, что для роспуска Рады новому президенту никакие решения суда не требуются.

"Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен - он может обратиться в суд. Если же ждать решения Окружного суда по отсутствию коалиции, то это серьезно ослабит позицию для роспуска, так как получается, что до этого решения факт отсутствия коалиции не был установлен. Более того, такое решение Окружного суда будет оспорено в апелляционном. И тяжба затянется на долгое время, за которое и выйдут все сроки, отведенные Конституцией на роспуск Рады. Поэтому, повторюсь, президент Зеленский сможет подписать Указ о роспуске буквально сразу после инаугурации. И никакие решения суда ему для этого не нужны", - заявил Портнов.

Напомним, что спикер Парубий объявил о смерти парламентской коалиции в Раде.