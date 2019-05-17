Куйбышевский районный суд Запорожской области 16 мая приговорил к 8 годам лишения свободы фермера Николая Бутрименко, жителя Шахтерска Донецкой области, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"16 мая судом рассмотрено уголовное производство по обвинению гражданина Бутрименко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Согласно приговору, обвиняемый признан виновным только в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258-5 Уголовного кодекса. По ст. 258 Бутрименко оправдан в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта", - заявили в суде.

Бутрименко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества. Мерой пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу оставлено ​​содержания под стражей. При этом срок заключения Бутрименко пересчитан по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания). Таким образом, осужденному осталось находится под стражей около 1 года.

Согласно информации СМИ, экс-депутат Шахтерского райсовета от "Партии регионов" Бутрименко был причастен к гибели 2-х групп бойцов украинского спецназа 23 июля 2014 года. В тот день он предложил украинским военным переночевать в его ангаре, а сам сдал их позиции боевикам так называемой "ДНР". Противник расстрелял 10 и ранил 5 украинских спецназовцев.

Бутрименко был задержан украинскими военными в ходе спецоперации на линии разграничения в Донецкой области в июне 2016 года.

Напомним, что бразильцу Лусварги, воевавшему за "ДНР", дали 13 лет тюрьмы.

Также мы писали о том, что в "ЛНР" Коломойского "приговорили" к пожизненному заключению, а Луценко - к 10 годам тюрьмы.