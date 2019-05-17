В ночь на пятницу, 17 мая, на 35-м километре Житомирской трассы под Киевом на встречных курсах столкнулись две фуры, одна из них, груженая запчастями, перевернулась, есть один пострадавший, передает 112 Украина.

Фото: fakty.ua

В результате опрокидывания грузовика была полностью перекрыта вся полоса по направлению к Киеву. По предварительной информации, которую сообщил водитель, он двигался из Киева в сторону Житомира, выехал на встречную полосу и въехал в еще один тяжеловес. Этот водитель (фуры) пострадал больше. У него ушибы головы и мягких тканей. Он сказал, что не помнит, что произошло и не исключает того, что мог заснуть.

Фото: fakty.ua

Напомним, что на бульваре Дружбы Народов в Киеве автомобиль сбил мужчину с пятилетней дочерью.

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