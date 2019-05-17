В пятницу, 17 мая 2019, спикер Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции "Европейская Украина" в связи с выходом из ее состава фракции "Народного фронта".

Он призвал к формированию новой коалиции все парламентские фракции и депутатские группы.

"Уважаемые коллеги, грустная новость. В виду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" про выход фракции из коалиции и в связи с этим - остановки деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде 8 созыва прекратила свою деятельность.

В соответствии с положениями ч.7 ст.83 Конституции Украины в течение одного месяца от сегодня (17 мая - прим.ред.) (..) должна быть сформирована новая коалиция. В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции.

И давайте признаем, это была хорошая коалиция", - заявил спикер Парубий.

В "Народном фронте" надеются, что теперь Владимир Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду.

"Роспуска парламента не будет. Маловероятно. "НФ" вышел из коалиции, начался 30-дневный срок для формирования новой и не останется времени для роспуска парламента. Хотя, как можно выходить из того, чего нет", - кратко отметила парламентарий Виктория Войцицкая, которая недавно вышла из "Самопомощи".

Как сообщала "Страна", нардепы обвинили Парубия в мошенничестве из-за закона об украинизации.

Отметим, что лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что оспорит закон о тотальной украинизации в Конституционном суде.